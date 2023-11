Champions League: So viel Geld steht für den BVB beim AC Mailand auf dem Spiel

Es ist ein sehr wichtiges Spiel in der Champions-League -Hammergruppe F - und mit einem Erfolg beim zwei Zähler schlechteren Tabellendritten AC Mailand könnte Borussia Dortmund (sieben Punkte) das Überwintern in der Königsklasse perfekt machen.

„Wir wissen, was wir in diesen beiden Spielen jetzt erreichen können“, hatte Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag beim Abflug in Richtung Italien erklärt. „Wir haben uns das hart erarbeitet, gerade auch mit den beiden Siegen gegen Newcastle. Das wollen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen.“