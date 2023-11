CL-Drama: Clattenburg attackiert Schiedsrichter nach PSG vs. Newcastle - 'Gewaltiger Fehler!

Der Engländer, der seit 2006 als FIFA-Schiedsrichter aktiv ist und 2016 sowohl das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Atlético Madrid sowie das EM-Finale Portugal gegen Frankreich leitete, sieht in der Elfmeterentscheidung einen „gewaltigen Fehler“, wie er in seiner Kolumne in der Daily Mail schreibt.