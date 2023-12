Champions League: "PSV scheint Glück gehabt zu haben" - Reaktionen zum BVB-Duell mit PSV Eindhoven

Allerdings strotzt Eindhoven derzeit vor Selbstvertrauen. Der Grund: Mit 16 Siegen aus 16 Spielen weist die Bosz-Elf eine ideale Bilanz in der niederländischen Eredivisie auf. Dementsprechend respektvoll zeigte sich BVB-Trainer Edin Terzic . „Wir wussten, dass es in der CL weiterhin schwere Aufgaben geben wird“, sagte er.

Und auch Bosz äußerte sich bereits zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. „Ich habe erlebt, was für ein großer Verein das ist“, betonte der 60-Jährige, der von Juli 2017 bis Dezember 2017 in Dortmund an der Seitenlinie stand.

BVB? Niederländer frohlocken

Besonders Angst scheint man in Eindhoven vor den Dortmundern, die sich in der Hammergruppe F gegen Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United durchgesetzt hatten, allerdings nicht zu haben.

„PSV scheint Glück gehabt zu haben“

Auch Voetbal International monierte das fehlende Tempo in der Dortmunder Abwehr. „Für ein Team, das als Gruppensieger abschloss, scheint Dortmund relativ anfällig zu sein und die PSV scheint Glück gehabt zu haben“, meinte das Magazin. Auch in der Offensive sieht das Blatt Vorteile für die Niederländer: Die Dortmunder Stürmer um Niclas Füllkrug seien „eine schwächere Version von Luuk de Jong“.

In der Champions League trafen Dortmund und Eindhoven bisher zweimal aufeinander, ein Spiel gewann der BVB, das andere endete mit einem Unentschieden. Das war allerdings vor über 20 Jahren, in der Gruppenphase der Saison 2002/03. Das Duell diesmal steht unter gänzlich anderen Vorzeichen. Die Dortmunder dürften gewarnt sein. Das Hinspiel in Eindhoven steigt am 20. Februar 2024.