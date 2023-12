Champions League: Spott für ManUnited - "Wie ein Trabi gegen ein F1-Auto"

Das Begräbnis von ManUnited

Dementsprechend wurde der Traditionsverein von den englischen Medien im Nachgang verspottet: Die Daily Mail schrieb „United down and out“ (Übs. United am Boden und raus), während die Sun von einem „Begräbnis“ sprach: „Red and buried: ten Hag‘s sid crash out of europe“ (Übs. Rot und begraben: ten Hags Mannen crashen aus Europa).

“Das ist wie ein Trabi gegen ein Formel-1-Auto“

Der Mirror wurde noch ausführlicher: „Rock Bottom! Manchester United crash out of Europa as damaging defeat by Bayern Munich sees ten Hag‘s humiliated players finish bottom of Champions League group“ (Übs. Am Boden zerstört! Manchester United scheidet aus dem Europapokal aus. Den Spielern von ten Hag widerfährt eine schwere Niederlage gegen Bayern München. Nach der Demütigung belegt United den letzten Platz in der Champions-League-Gruppe).