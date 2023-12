Doppelter Schock! Zwei Bayern-Stars fallen verletzt für Rest des Jahres aus

Während Stürmer Coman sich im Champions-League -Spiel bei Manchester United am Dienstagabend (1:0) einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zuzog, setzt Außenverteidiger Mazraoui einen Muskelbündelriss in der linken Wade für vorerst unbestimmte Zeit außer Gefecht.

In den beiden letzten Partien des Jahres empfangen die Bayern am Sonntag im Bundesliga-Spitzenspiel den VfB Stuttgart, am nächsten Mittwoch steht dann das Gastspiel beim VfL Wolfsburg an.