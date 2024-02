Champions League: BVB-Star fehlt im Aufgebot

Das Wintertransferfenster ist geschlossen und die BVB-Neuzugänge Jadon Sancho und Ian Maatsen längst in die Mannschaft integriert. Für Borussia Dortmund und die weiteren verbliebenen Champions-League-Teilnehmer stand indessen die nächste Deadline an.

Bis zum 02. Februar (24 Uhr) mussten die Klubs der in den europäischen Pokalwettbewerben ihren Kader für die K.o.-Phase benennen und der UEFA mitteilen. Laut den Statuten des Verbandes sind hierbei bis zu drei Nachnominierungen möglich.

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl hat für den BVB von diesem Recht Gebrauch gemacht und wie die Ruhr Nachrichten berichten, die beiden ausgeliehenen Winterneuzugänge Jadon Sancho und Ian Maatsen in den Kader berufen. Giovanni Reyna (Nottingham Forest) und Nachwuchstalent Hendry Blank (RB Salzburg, zuvor im B-Kader) haben den Klub in Richtung Ausland verlassen und sind in der Folge nicht mehr gemeldet.