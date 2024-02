FC Bayern: Zehn Monate nach "schockverliebt": Tuchels Eingeständnis

Guten Momenten folgten immer wieder herbe Enttäuschungen - wie jetzt in der Champions League gegen Lazio Rom. Nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel wurde Tuchel auf die Schockliebe von damals angesprochen. Und gefragt: „Haben Sie das Gefühl, diese Mannschaft gar nicht so richtig greifen zu können?“

Zehn Monate später: „Schlüssel nicht gefunden“

Was aber recht schwerfällt: „Wie in der Vergangenheit schon häufiger zeigte er sich in seiner Analyse etwas ratlos: „Ich weiß nicht, wieso wir den Faden verloren haben in der Halbzeit - keine Ahnung. Aber wir haben ihn auf jeden Fall verloren und dann noch alles dafür getan, dass wir in Rückstand geraten.“