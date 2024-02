Schlimme Bayern-Zahlen - auch für Tuchel

Nächste empfindliche Niederlage für den FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom. Durch das 0:1 in der Ewigen Stadt verschärft sich die Krise im Team von Trainer Thomas Tuchel - was auch historisch schlimme Zahlen zeigen.

FC Bayern historisch harmlos

Dabei versuchten es die Münchner nicht weniger als 17 Mal - doch nie ging der Ball Richtung Kasten von Lazio-Keeper Ivan Provedel. Seitdem für die Champions League in der Saison 2003/04 die detaillierte Datenerfassung startete, feuerte kein Team mehr Versuche in einem Spiel am Tor vorbei, wie Datenanbieter Opta herausstellt.

Das passierte Bayern seit elf Spielzeiten nicht

Zudem verloren die Bayern seit 2012 mal wieder ein Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. In elf Saisons danach gab es immer mindestens ein Unentschieden.

Tuchel verlor so oft wie Nagelsmann - bei 41(!) Spielen weniger

In seinem 43. Pflichtspiel auf der Bank der Bayern hat Tuchel schon seine 10. Niederlage kassiert. Damit verlor er jetzt schon so viele Spiele, wie Vorgänger Julian Nagelsmann in dessen Amtszeit in München.