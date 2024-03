Champions League: Bayern droht das nächste Fiasko

Der FC Bayern trifft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf Lazio Rom. Der deutsche Rekordmeister steht in der heimischen Allianz Arena ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) nach der 0:1-Pleite im Hinspiel mit dem Rücken zur Wand.

Am Freitag haben die Münchner mit der 2:2-Pleite gegen den SC Freiburg erneut zwei wichtige Punkte im Kampf um den Meistertitel verloren. Der Rückstand auf Leverkusen ist auf zehn Punkte angewachsen, weshalb die Champions League die letzte Gelegenheit bietet, aus eigener Kraft einen Titel zu gewinnen. Angesichts der aktuellen Lage um Thomas Tuchel und das schwächelnde Team, muss aber schon gegen Underdog Lazio eine klare Leistungssteigerung her.

Bayern-Trio wohl bereit für 90 Minuten

Beim FC Bayern drängen Konrad Laimer, Alphonso Davies und Leroy Sané nach Verletzungsproblemen in die Startelf. Tuchel zufolge sei Davies „definitiv eine Alternative“ und könne „wahrscheinlich über 90 Minuten“ spielen. Sané spiele zwar schon lange nicht mehr schmerzfrei, jedoch sei er nun auf einem „Schmerzpegel, der für ihn zu tolerieren ist.“ Der Bayern-Coach kann außerdem wieder auf Matthijs de Ligt bauen, der in Freiburg gesperrt war.

Angesichts dessen drohen den beiden Top-Talenten Aleksandar Pavlovic und Mathys Tel sowie den Routiniers Eric Dier und Raphael Guerreiro die Bank. Joshua Kimmich dürfte nach seinem mäßigen Auftritt in Freiburg als Rechtsverteidiger ins zentrale Mittelfeld zurückkehren.

So können Sie Bayern - Lazio live im TV und Stream verfolgen:

Im DFB-Pokal ist der Titel schon futsch, in der Bundesliga sind die Aussichten angesichts der zehn Punkte Rückstand alles andere als vielversprechend. Nun droht den Münchnern in der Champions League das nächste bittere Kapitel in einer enttäuschenden Saison. Für Thomas Tuchel könnte ein Ausscheiden das vorzeitige Ende seiner Bayern-Zeit bewirken. Der Cheftrainer soll eigentlich noch bis zum Saisonende im Amt sein.