Champions League: Deutliche Warnung des FC Bayern an seine Fans

„Der FC Arsenal hat den FC Bayern ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Anhänger des deutschen Rekordmeisters beim Hinspiel des Champions League-Viertelfinales am 9. April in London am Einlass konsequent abgewiesen werden müssen“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung, die der Klub am Dienstag veröffentlichte.