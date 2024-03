Champions League: Engländer jubeln über Italien-Aus

Das Achtelfinal-Aus von Inter Mailand und der SSC Neapel könnte die italienische Serie A noch teuer zu stehen kommen. Durch das Ausscheiden der zwei verbliebenen Champions-League-Klubs können die Italiener in der Königsklasse keine Punkte mehr für das UEFA-Ranking holen. Einzig in der Europa League und der Conference League kann die italienische Liga noch Punkte sammeln.

Das Aus in der Champions League ist deswegen so bitter, weil Italien derzeit noch den ersten Platz im diesjährigen UEFA-Ranking inne hat. Den zweiten Platz hält die deutsche Bundesliga, dicht gefolgt von der englischen Premier League auf Platz drei. Die beiden ersten Länder im Ranking erhalten für die kommende Champions-League-Saison einen fünften Startplatz.

Deutschland und England holen auf

Obwohl Italien derzeit noch auf Platz eins liegt, könnte des Ausscheiden in der Champions League aber fatale Folgen haben. Der Vorsprung auf England beträgt nicht einmal zwei Punkte. Durch das Weiterkommen von Manchester City und Arsenal haben die Engländer aber schon 0.25 Punkte gut gemacht. Der Koeffizient wird berechnet, indem eine durchschnittliche Punktzahl zusammen gestellt wird, das heißt, die Anzahl der erzielten Punkte wird durch die Gesamtzahl der Vereine dividiert, die einen Verband in den Vereinswettbewerben dieser Saison vertreten.

Europa League als Italiens Rettung?

Punkte gibt es aber nicht nur in der Champions League. Auch in der Europa League und in der Conference League werden Zähler verteilt. Dort hat Italien mit der AC Milan, der AS Rom und der Fiorentina noch drei Vereine im Rennen. Alle drei Klubs konnten ihr Hinspiel gewinnen, gehen am Donnerstag somit mit einer guten Ausgangslage ins Rennen.