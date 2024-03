Champions League: Trickst dieser Trainerfuchs Tuchel aus?

Man könnte meinen, das war schon ein Vorgeschmack auf das Achtelfinal-Rückspiel am Abend in der Allianz Arena zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom (21 Uhr im LIVETICKER) . Denn Maurizio Sarri ließ die Journalisten bei der für 18.15 Uhr angesetzten Pressekonferenz eine gute Viertelstunde warten.

„Gegen eine Sarri-Mannschaft ist die Hürde sehr hoch“

Doch in dieser Saison liegt Lazio als Tabellenneunter weit hinter den Erwartungen zurück. Zuletzt setzte es in der Serie A drei Niederlagen in Folge, dazu sorgte Sarri selbst für Unruhe, indem er sich öffentlich mit Klubchef Claudio Lotito anlegte und die Transferpolitik kritisierte.