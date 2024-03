Champions League: Über 100 Millionen Euro – BVB winkt Rekord-Geldregen

Nach einer bislang eher durchwachsenen Saison steht dem BVB im Sommer ein Umbruch bevor. Wie groß und umfangreich dieser ausfallen wird, hängt vor allem auch davon ab, wie „flüssig“ der Klub im Sommer ist. Ausschlaggebend dafür ist das Abschneiden in der Champions League .

UEFA schüttet über zwei Milliarden Euro für Champions League aus

Insgesamt schüttet der europäische Kontinentalverband UEFA Preisgelder in Höhe von 2,732 Milliarden (!) Euro für seine Wettbewerbe aus. Dazu zählen die Champions League, Europa League, Conference League und der UEFA-Superpokal. Der größte Anteil (2,032 Milliarden Euro) ist für die Königsklasse vorgesehen. Welches Team wie viel davon bekommt, hängt von vier Faktoren ab: Startprämie, leistungsbezogener Bonus, Koeffizienten-Rangliste und Marktpool.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

BVB hat schon jetzt fast 80 Millionen Euro sicher

Schon jetzt sind dem BVB allein durch die Champions League Einnahmen von rund 80 Millionen Euro gewiss. Zu dem garantierten Startgeld in Höhe von 15,64 Millionen Euro, kommt ein leistungsbezogener Bonus. Durch die drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in der Gruppenphase bekommt der BVB zusätzlich rund 10,3 Millionen Euro. Für das Erreichen des Achtelfinals gibt es zudem 9,6 Millionen Euro.

Außerdem erhalten die Dortmunder als Zwölfter der UEFA-Koeffizienten-Rangliste (eine Zehnjahreswertung für jeden Klub auf Basis der Europacup-Leistungen in diesem Zeitraum) rund 24 Millionen Euro.

Der BVB darf nach dem Ende der Champions League mit Einnahmen aus dem sogenannten „Marktpool“ rechnen. Die Höhe der Gelder setzt sich aus dem Abschneiden in der vergangenen nationalen Liga-Saison und der Anzahl der Spiele in der Champions League zusammen. Im vergangenen Jahr waren das für den BVB knapp 15 Millionen Euro. In dieser Saison dürften es nochmal rund fünf Millionen mehr werden.