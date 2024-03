Ex-Bayern-Star "schlechtester Spieler seines Teams" - Häme für Pavard nach CL-Aus

Für Inter Mailand ist der Traum vom ersten Champions-League-Titel seit 2010 vorerst geplatzt. Der Spitzenreiter der Serie A unterlag am Mittwochabend mit 3:2 im Elfmeterschießen bei Atlético Madrid und schied in der Königsklasse bereits im Achtelfinale aus.

Ein besonders bitterer Abend für die Nerazzurri, die nach dem 1:0-Hinspielsieg alle Karten fürs Weiterkommen in der eigenen Hand hatten. In der Mannschaft, die mit einigen ehemaligen Bundesliga-Legionären (Yann Sommer, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram und Benjamin Pavard) gespickt ist, erlebte vor allem Ex-Bayern-Star Pavard einen unglücklichen Abend. Sein Patzer leitete die Wende ein.

Pavard „schlechtester Spieler seines Teams“

Inter auch dank Pavard auf Titel-Kurs in Italien

In der laufenden Saison gewann er 75 Prozent seiner Zweikämpfe - einer der besten Werte überhaupt. Auch in der Liga trägt Pavard einen großen Teil dazu bei, dass Inter mit 16 Punkten Vorsprung an der Spitze thront und die Meisterschaft quasi schon nicht mehr zu nehmen ist. Nur 13 Gegentore in 28 Ligaspielen sprechen dabei eine deutliche Sprache.