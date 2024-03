Kapitulation vor Barcas Phänomen! Dieses Juwel übertrumpft sogar Alaba

Womit Cubarsi auch Ex- FC-Bayern - und Heute-Real-Madrid-Star David Alaba, seinerzeit 17 Jahre und 258 Tage auf der Welt, als jüngsten Debütanten in der Startelf bei einem CL-Duell übertrumpfte.

Cubarsi? Xavi schwärmt in höchsten Tönen

„Wenn er den Ball hat, geht mein Puls nicht nach oben“, fügte Xavi an und mag sich dabei vielleicht auch an sich selbst und die eigene aktive Karriere erinnert gefühlt haben. „Er ist ein sehr rationaler Typ. Wir stehen vor einem wunderbaren Durchbruch für Barcelona und den spanischen Fußball.“

Abgeklärt, erstaunlich reif - und das von der ersten Minute an mit gutem Stellungsspiel und viel Übersicht. Zeitweilig wirkt es so, als habe Cubarsi nie etwas anderes gemacht in Barcas Innenverteidigung an der Seite von Ronald Araújo.