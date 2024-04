Champions League: Bayern-Star Müller will Arsenals Schwäche nutzen

In der Rolle des klaren Außenseiters hat Thomas Müller den FC Bayern im Duell mit dem FC Arsenal schon vor dem Hinspiel nicht gesehen - trotz der beiden vorangegangenen Pleiten gegen den BVB und in Heidenheim.

Müller: „In München wird es knistern“

Bayern wegen Europapokal-Erfahrung im Vorteil?

Nach dem Triumph 2020 war in den vergangenen vier Jahren in der Königsklasse jeweils im Viertelfinale Endstation. Arsenal stand zuletzt 2009 unter den besten Vier.

Und Arsenal hat in dieser Saison in der Champions League vor allem auswärts Schwächen offenbart, das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Porto ging 0:1 verloren. In der Gruppenphase gewannen die Gunners nur beim FC Sevilla, in Lens setzte es eine Niederlage, in Eindhoven gelang nur ein Unentschieden.