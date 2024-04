Champions League: Stellt Stürmerfresser Rüdiger auch Bayern-Star Kane kalt?

Wenn Antonio Rüdiger am Dienstagabend in der Allianz Arena auflaufen wird, dann hat er einen klaren Auftrag.

„Große Worte? Das bin ich nicht“, betonte Rüdiger in einem Interview mit Sky , „aber wenn es auf den Platz geht, ist es etwas anderes“. Das ist es der Tat, zieht der 31-Jährige seine Mitspieler doch gerade in großen Begegnungen oftmals mit seinem physisch starken und von Leidenschaft geprägten Spiel mit. Vor allem Erling Haaland kann ein Lied davon singen, wie anstrengend solche Duelle werden können.

Kane? „Ich lebe für diese Duelle“

Schließlich nahm Rüdiger den norwegischen Ausnahmestürmer im dramatischen Viertelfinale gegen Titelverteidiger Manchester City, als er im Rückspiel auch den entscheidenden Elfmeter verwandelte , zweimal fast komplett aus der Partie. „Im zweiten Spiel war er ein bisschen verletzt“, meinte der Verteidiger noch in aller Bescheidenheit: „Der Junge ist eine Bestie, ist noch jung. Dieses Jahr läuft es nicht so gut für ihn. Aber er hat trotzdem über 30 gemacht. Der Junge ist eine Maschine!“

Im Halbfinale dürfte es für Rüdiger nicht viel ruhiger werden. „Ein weiteres Biest für Rüdiger“, schrieb die spanische Sportzeitung Marca und spielte natürlich auf Bayern-Stürmer Harry Kane an, auf den der frühere Stuttgarter diesmal prallen wird. Rüdiger zeigte sich im Vorfeld wiederum selbstbewusst und betonte in längst gewohnter Manier: „Er ist auch ein Weltklasse-Stürmer, ein Kaliber wie Haaland. Ich freue mich drauf.“

„Ich lebe für diese Duelle. Ich schaue mir keine Videos an. Man kennt sich ja untereinander, man weiß, wer der Gegenüber ist“, meinte der Abwehrchef von Real. Dass er nach wie vor von vielen unterschätzt werde, helfe ihm sogar: „Was mich stark macht, ist, wenn an mir gezweifelt wird, wenn es heißt: ‚Du kannst nicht, der ist zu stark für dich.‘ Das triggert mich. Deswegen ist es gut, dass die Leute viel reden.“

Psychospielchen? „Das gehört dazu“

„Das gehört dazu. Das ist Teil meines Spiels“, schmunzelte Rüdiger: „Geht mal gut, geht mal weniger gut. Aber ich bleibe mir da treu.“ Doch der Abwehrspieler will sich nicht nur auf Kane fokussieren, sondern auch auf die anderen gefährlichen Waffen der Bayern, beispielsweise Leroy Sané oder Jamal Musiala. „Ich hoffe, dass Leroy auch 100 Prozent fit ist. Ich habe mitbekommen, dass er ein paar Probleme hat. Hoffentlich ist er richtig fit, denn ich will immer gegen die Besten spielen“, meinte er.

So oder so sehe Rüdiger aber keinen Favoriten. Gegen Bayern erwarte er stattdessen „zwei Spiele auf Augenhöhe“. Es sei „ein Duell mit viel Geschichte. Beide Teams sind in guter Form. Es wird sehr interessant“, bekräftigte der gebürtige Berliner. Und am späten Dienstagabend wird sich dann zeigen, ob er nach Haaland auch Kane in die Tasche steckt - oder ihm der Bayern-Stürmer doch gewachsen ist.