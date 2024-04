Kane-Familie in Autounfall verwickelt - Kinder müssen kurz ins Krankenhaus

Harry Kane hat vor dem Champions-League-Auftritt des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal (2:2) eine unschöne Nachricht ereilt. Wie die BBC berichtet, sind seine drei ältesten Kinder bei einem Autounfall in München leicht verletzt worden.

An dem Crash am Montagabend waren drei Autos beteiligt. Alle Beteiligten blieben dem Chef der örtlichen freiwilligen Feuerwehr zufolge zum Glück aber ohne größere Verletzung.

Ein Kane-Sprecher wird in dem Bericht zudem folgendermaßen zitiert: „Ihnen geht es soweit gut, sie waren lediglich zu einer Routineuntersuchung im Krankenhaus.“

Schockmoment für Kane: Familie erleidet Unfall

Nach Angaben der bayerischen Polizei war ein mit vier Personen besetzter Renault in eine Kreuzung eingebogen, als er auf der Staatsstraße 2071 in Schäftlarn mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidierte, in dem sich Kanes Kinder befanden.