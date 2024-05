Champions League: Schiri als gutes Omen für den BVB?

Borussia Dortmund und die Schiedsrichter: Das war in der aktuellen Champions-League-Saison nicht gerade eine Liebesbeziehung. Insbesondere nach einer Elfmeter-Szene um Mats Hummels im Achtelfinal-Hinspiel in Eindhoven klagten die Schwarzgelben über diverse Entscheidungen der internationalen Referees und witterten vereinzelt gar eine systematische Benachteiligung deutscher Mannschaften.

Nun könnte ausgerechnet vor dem Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain der Unparteiische jedoch als gutes Omen dienen - denn der Italiener Daniele Orsato, der am Dienstagabend im Parc des Princes das Sagen haben wird, war in dieser Saison bereits an einem richtungsweisenden BVB-Sieg beteiligt.

Dieses wichtige BVB-Spiel leitete Schiri Orsato schon

Der 48-Jährige leitete das Achtelfinal-Rückspiel gegen die PSV Eindhoven, in dem die Borussia trotz Wirbels um einen aberkannten Treffer von Niclas Füllkrug mit einem 2:0 vor heimischer Kulisse die so erfolgreiche K.o.-Phase in der Königsklasse einleitete.

PSG hingegen hat in entscheidenden Spielen keine allzu guten Erfahrungen mit Orsato gemacht - vornehmlich gegen einen deutschen Gegner: Der italienische Unparteiische pfiff sowohl das verlorene Champions-League-Finale 2020 gegen den FC Bayern als auch das Achtelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison in München, in dem sich die Franzosen mit einer 0:2-Niederlage aus der Königsklasse verabschiedeten.

Auch bei der Rückspiel-Pleite gegen die Bayern im Viertelfinale 2021 stand Orsato auf dem Rasen, damals reichte PSG das 0:1 vor coronabedingt leeren Rängen in Paris nach einem 3:2-Sieg in München jedoch zum Weiterkommen.

Daniele Orsato pfeift das Halbfinal-Rückspiel des BVB

Erst ein Dortmund-Sieg - so sieht die PSG-Bilanz aus

Die Gesamtbilanz des französischen Hauptstadtklubs unter Orsato ist ausgeglichen, vier Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber.

Was das angeht, sieht es hingegen beim BVB düsterer aus: Der Sieg gegen Eindhoven war der erste Erfolg in einem Spiel unter der Leitung des Italieners, zuvor hatten die Dortmunder unter Orsato drei Niederlagen kassiert.

Bemerkenswert: Noch nie verhängte Orsato einen Platzverweis, wenn er bei Spielen von PSG oder Dortmund verantwortlich war. In der aktuellen Saison stand er in der Königsklasse sechsmal auf dem Rasen, zeigte dabei 29-mal Gelb und nur einmal Gelb-Rot (für Kopenhagens Lukas Lerager beim 1:0 gegen Galatasaray).

Das letzte seiner bislang 54 Champions-League-Spiele bestritt Orsato beim spektakulären Viertelfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid, bei dem sich die Königlichen letztlich im Elfmeterschießen durchsetzten.

Alle Spiele des BVB mit Schiedsrichter Daniele Orsato im Überblick:

13. März 2024: BVB - PSV Eindhoven 2:0 (CL-Achtelfinale, Rückspiel)

14. September 2022: Manchester City - BVB 2:1 (CL-Gruppenphase)

6. November 2018: Atlético Madrid - BVB 2:0 (CL-Gruppenphase)