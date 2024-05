PSG-Star Lucas Hernández von Arzt des FC Bayern operiert

Am Samstag wurde der langjährige Profi des FC Bayern operiert. Aber nicht etwa von den PSG-Ärzten, sondern von Professor Christian Fink, seines Zeichens Doktor bei den Münchnern. Dies geht aus einer Mitteilung der Pariser hervor.

Demnach fand die Operation in Österreich statt und verlief „erfolgreich“. Bereits 2019 hatte der Chirurg in Diensten des FC Bayern den Abwehrspieler an seinem rechten Knie operiert, als er gerade seinen bevorstehenden Wechsel von Atlético Madrid zum Rekordmeister verkündet hatte.