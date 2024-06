Neue Champions League: Alle Teilnehmer nach Final-Pleite des BVB

Die UEFA Champions League präsentiert sich in der kommenden Saison in einem neuen Gewand. Nach dem Sieg von Real Madrid gegen Borussia Dortmund im diesjährigen Finale steht der nächste Teilnehmer fest.

Von dem Titel-Triumph der Königlichen profitiert der Meister mit dem besten UEFA-Koeffizienten aus der Champions-League-Qualifikation: Schachtar Donezk erhält ein Ticket.

Die Königsklasse wird ab der Spielzeit 2024/25 von 32 auf 36 Teams aufgestockt. Statt acht Gruppen treten die Teams in der Vorrunde in einer Liga an - statt drei sind nun acht Spiele garantiert.

25 Mannschaften qualifizieren sich durch ihre Platzierung in den nationalen Ligen. Zusätzlich sind die Titelverteidiger der Champions League und der UEFA Europa League automatisch in der Ligaphase vertreten. Eine Neugewichtung ist erforderlich, falls einer dieser Titelgewinner sich auch über die nationale Liga direkt qualifiziert.

BVB sicher in der Champions League

Die zusätzlichen Plätze gehen an den Tabellendritten der französischen Ligue 1, via Qualifikation an einen Meister aus einer kleineren Liga und an die beiden Verbände, die in der vorangegangenen Saison im Europapokal am besten abschnitten: die Serie A und die Bundesliga.

Damit ist Borussia Dortmund als Tabellen-Fünfter der Bundesliga sicher für die Champions League qualifiziert. Mit einem Sieg im Finale hätte der BVB dafür sorgen können, dass mit Eintracht Frankfurt ein sechster deutscher Klub in die Königsklasse einzieht. Die Hessen werden nach dem 0:2 in der Europa League antreten.

Zuvor hatte das Saisonfinale in Italien für eine weitere Entscheidung gesorgt. Weil Atalanta Bergamo neben dem Sieg in der Europa League in der Serie A noch den vierten Platz erreichte, rückte eine Mannschaft nach, die sonst eine Qualifikation hätte spielen müssen. Hier ging das Ticket an die Mannschaft mit dem besten UEFA-Koeffizienten, Benfica Lissabon.

Insgesamt stehen 29 Teams fest. Die übrigen sieben Plätze werden in der Qualifikation ausgespielt. Am 18. Juni werden dafür die Paarungen ausgelost, die 1. Qualifikationsrunde startet schon am 9. Juli.

Diese Teams sind bereits sicher in der nächsten Champions-League-Saison dabei:

Deutschland (5 fixe Teilnehmer):

Bayer Leverkusen, FC Bayern, VfB Stuttgart, RB Leipzig, Borussia Dortmund

Italien (5):

Inter Mailand, AC Mailand, FC Bologna, Juventus Turin, Atalanta Bergamo

England (4):

Manchester City, FC Arsenal, FC Liverpool, Aston Villa

Spanien (4):

Real Madrid, FC Barcelona, FC Girona, Atletico Madrid

Frankreich (3):

Paris Saint-Germain, AS Monaco, Stade Brest

Niederlande (2):

PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam

Portugal (2):

Sporting Lissabon, Benfica Lissabon

Belgien (1):

Club Brügge

Schottland (1):

Celtic Glasgow

Österreich (1):

Sturm Graz

Ukraine (1):