ZDF-Panne während Champions-League-Auslosung sorgt für Verwunderung

Das ZDF überträgt am Donnerstagabend die Champions-League-Auslosung. Eine Audiopanne stört jedoch die Sendung und sorgt bei Zuschauern für Verwunderung.

Der deutsche Sender bot einen Livestream zum Verfolgen der Ziehung an – dieser hatte aber erhebliche technische Probleme. In den ersten Minuten nach Beginn der Veranstaltung in Monaco funktionierte der Ton nicht.