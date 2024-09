Champions League: "Überragend!" Bayern-Star Musiala mit Geniestreichen

Insbesondere mit einem Geniestreich vor dem zwischenzeitlichen 2:0 durch Raphael Guerreiro sorgte der 21-Jährige für ein Highlight. Eine Halbfeldflanke von Serge Gnabry leitete Musiala aus der Drehung mit dem Rücken zum Tor per Brust zu Guerreiro weiter, der den Ball volley links oben ins Tor ballerte (33.).

Ballack schwärmt von Musiala

Zwar ging zunächst die Fahne des Schiedsrichterassistenten hoch, da er Musiala im Abseits wähnte. Doch die TV-Bilder gaben schnell Aufschluss: Musiala stand nicht in der verbotenen Zone. „Deswegen wird das Tor zählen, und zwar zu Recht und Gott sei Dank, weil schöner geht es nicht“, schwärmte DAZN -Experte Michael Ballack während der Übertragung. „Das ist nicht einfach, den im Rückwärtslaufen so zu positionieren.“

In Kombination mit dem Abschluss von Guerreiro war es für den früheren Bayern-Star ein absolutes Traumtor: „Da gibt es keine zwei Meinungen: Überragend!“

Musiala hatte auch am dritten Tor der Bayern entscheidenden Anteil. Weil er eine Ecke schnell kurz auf Joshua Kimmich ausspielte, erwischten die Bayern die Hintermannschaft von Zagreb noch recht ungeordnet. Kimmichs Flanke köpfte Michael Olise (38.) zur 3:0-Pausenführung ein. Der Neuzugang von Crystal Palace krönte sein Champions-League-Debüt gleich mit seinem ersten Tor.

Hamann-Kritik von Musiala sorgt für Wirbel

Zuletzt hatte neben der Nicht-Nominierung Musialas für den Ballon d‘Or auch Kritik von Sky-Experte Dietmar Hamann an Musialas Spielweise für Wirbel gesorgt. „Jamal spricht für sich, seine Qualität spricht für sich und ich glaube, die Diskussion in Deutschland ist auch in eine eindeutige Richtung gegangen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen“, konterte Bayerns Sportvorstand Eberl im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 die Aussagen Hamanns.