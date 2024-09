CL: Atletico Madrid - RB Leipzig heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 19.09.2024 • 17:44 Uhr RB Leipzig startet am Donnerstag in die neue Champions-League-Saison. Am 1. Spieltag trifft der Bundesligist auswärts auf Atlético Madrid. So können Sie Madrid gegen Leipzig live im TV und Stream verfolgen.

So können Sie Atletico Madrid - RB Leipzig heute live verfolgen

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Atlético extrem heimstark

Leipzig steht gleich zum Auftakt der Champions League vor einer undankbaren Aufgabe. Atlético gehört neben Real Madrid und dem FC Barcelona zu den drei stärksten Teams aus La Liga. In der vergangenen Saison gewannen die Rojiblancos 16 ihrer 19 Heimspiele, in der Champions League blieb das Team von Coach Diego Simeone sogar ohne Punktverlust.

In diese Saison startete der spanische Klub erwartungsgemäß. Mit elf Punkten aus fünf Spielen steht das Team hinter Tabellenführer FC Barcelona auf dem zweiten Platz. Wie es sich für eine Simeone-Mannschaft gehört, ist die Abwehr mit zwei Gegentoren erneut das Prunkstück des Teams.

Leipzig verpatzt Generalprobe

Die Leipziger kamen am letzten Spieltag nur zu einem 0:0 gegen Union Berlin und gingen erstmals in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz. „Atlético ist wirklich schwierig. Vielleicht finden wir einige Aspekte aus dem Spiel heute dort auch wieder. Wir können aus dem Spiel lernen und es am Donnerstag viel besser machen“, sagte Coach Marco Rose am Samstag auf der Pressekonferenz nach der Partie, die er auf den Zuschauerrängen hatte verfolgen müssen, weil er beim 3:2-Sieg bei Bayer Leverkusen die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Ihn vertrat sein Assistent Alexander Zickler.