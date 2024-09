FC Bayern: Goretzka? "Frage wird sich länger nicht stellen"

SPORT1 16.09.2024 • 17:37 Uhr Leon Goretzka wird beim Champions-League-Auftakt des FC Bayern wohl im Kader stehen. Das deutet Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz an.

Wenn der FC Bayern München am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) gegen Dinamo Zagreb in die neue Champions-League-Saison startet, wird ein Akteur wohl wieder dabei sein, der zuletzt nicht im Spieltagskader stand: Leon Goretzka. Das hat Trainer Vincent Kompany angedeutet.

„Ich wusste, dass ich einen Spieler für das Spiel gegen Holstein Kiel nicht mitnehmen kann. In diesem Fall war es Leon. Jetzt haben wir nur noch 20 Spieler durch den Ausfall von Sacha Boey. Deshalb wird sich die Frage wohl länger nicht stellen“, antwortete Kompany bei der Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage.

Bekommt Goretzka wieder Einsatzminuten?

Am Montag hatten die Münchner bekannt gegeben, dass sich Boey im Training einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen hat und mehrere Wochen ausfallen wird.

Eine Nachricht, die Goretzkas Situation zumindest vorübergehend ändern könnte - denn mit Josip Stanisic muss auch noch ein zweiter etatmäßiger Rechtsverteidiger pausieren. Der Kroate erlitt kurz vor Saisonstart einen Außenbandriss.

Das bedeutet: Kompany muss zwangsläufig umplanen. Entweder könnten Joshua Kimmich oder Konrad Laimer, die bisher im defensiven Mittelfeld angesiedelt waren, nach hinten rechts rücken. Von der Bank würde dann ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler nachrücken. Ob es für Goretzka aber zu Einsatzzeiten reichen wird, bleibt abzuwarten.

„Ich spreche viel mit den Spielern, am liebsten nach dem Spiel. Ich erkläre sehr gern, was ich denke und warum ich so handle“, verriet Kompany.

Goretzka? „Wir Spieler leiden da auch mit“

Zuvor hatte sich auch Bayern-Kapitän Manuel Neuer zu Goretzka geäußert. „Wir Spieler leiden da auch mit. Er ist immer ein wichtiger Faktor gewesen“, sagte der Torhüter und fügte hinzu: „Ich glaube an ihn, er ist bis in die Haarspitzen motiviert, das sieht man in jedem Training. Ich bin überzeugt, dass seine Zeit kommen wird.“

Goretzka, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft, hat keinen leichten Stand beim deutschen Rekordmeister. Der Verein hätte ihn wegen seines hohen Gehalts im Sommer gerne verkauft, doch dazu kam es nicht - was ihn nun viele Einsatzminuten kostet. In den bisherigen vier Pflichtspielen wurde der Mittelfeldspieler nur am 2. Spieltag gegen Freiburg kurz vor Schluss eingewechselt.

