Rotterdam - Leverkusen: Champions League LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 19.09.2024 • 15:45 Uhr Bayer Leverkusen startet am Donnerstag in die neue Champions-League-Saison. Am 1. Spieltag trifft der Deutsche Meister auswärts auf Feyenoord Rotterdam. So können Sie Rotterdam gegen Leverkusen live im TV und Stream verfolgen.

So können Sie Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen heute live verfolgen:

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Bayer Leverkusen qualifizierte sich als Deutscher Meister für die anstehende Saison in der Champions League. Das Team von Trainer Xabi Alonso blieb dabei in 34 Spielen ungeschlagen und verwies den VfB Stuttgart und den FC Bayern auf die weiteren Plätze.

Leverkusen: Siegesserie reißt gegen RB Leipzig

In dieser Saison kam Bayer dagegen nicht ganz so gut aus den Startlöchern. Nach einem Sieg gegen Mönchengladbach riss die Siegesserie am 2. Spieltag zuhause gegen RB Leipzig. Doch bereits am 3. Spieltag kehrte der Deutsche Meister wieder in die Erfolgsspur zurück. Dank eines überragenden Victor Boniface siegte Leverkusen bei der TSG Hoffenheim mit 4:1. Der Torjäger erzielte einen Doppelpack und steuerte eine Vorlage zum Sieg bei.

Einen Sieg peilt Kapitän Granit Xhaka auch für den Donnerstag in Rotterdam am. „Nach der Niederlage gegen Leipzig war der Schmerz schon sehr groß. Aber eine gute Mannschaft verliert nicht zwei- oder dreimal, sondern steht wieder auf“, sagte der Schweizer: „Die Atmosphäre in Rotterdam wird unglaublich sein. Aber die Champions League ist für die größten und besten Spieler - und wir sind dabei.“

Für Florian Wirtz wird der 158. Pflichtspieleinsatz für Leverkusen ein ganz besonderer sein: Der Nationalspieler darf in Rotterdam erstmals in der Königsklasse zaubern.

Bayer Favorit gegen Rotterdam

Leverkusen geht als Favorit in das Spiel gegen die Niederländer. Das Team aus Rotterdam startete mittelmäßig in die Saison und findet sich nach dem 5. Spieltag nur auf dem 7. Platz der Eredivise wieder. Am letzten Spieltag kam der niederländische Pokalsieger zu einem 2:2 beim FC Groningen.