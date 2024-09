Youth League heute: FC Bayern - Dinamo Zagreb live im TV und im Livestream - Aznou-Überraschung verkündet!

SPORT1 17.09.2024 • 15:02 Uhr Die U19 des FC Bayern startet mit sechs Liga-Siegen im Rücken hochmotiviert in die UEFA Youth League. Am 1. Spieltag empfängt der FCB am Campus die Jugend von Dinamo Zagreb. So können Sie den UYL-Auftakt live im Stream verfolgen.

Am Dienstag, den 17. September 2024, beginnt die neue Saison der UEFA Youth League. Die U19 des FC Bayern München empfängt die Junioren von Dinamo Zagreb. Anpfiff ist um 16:00 Uhr auf dem FC Bayern Campus in München.

Wie die Champions League - auch hier treffen die Bayern am Abend auf Dinamo - präsentiert sich der Wettbewerb der Toptalente dabei in einem neuen Format.

So können Sie Bayern U19 - Dinamo Zagreb heute live verfolgen

TV: -

Stream: DAZN, uefa.tv und FC Bayern TV Plus

Ein bisschen überraschend steht mit Adam Aznou auch ein Spieler mit Profivertrag in der Startelf von Trainer Peter Gaydarov. Der marokkanische Youngster galt als Option für einen Kaderplatz bei der ersten Mannschaft, weil dort mit Josip Stanisic und Sacha Boey zwei Außenverteidiger fehlen - sogar über einen Startelfeinsatz von Aznou in der Champions League war spekuliert worden.

Aznou läuft meist links hinten auf, kann aber auch rechts spielen. Ein Profispiel hat er noch nicht absolviert, trotzdem wurde er jüngst zum Nationalspieler.

Mit Nestory Irankunda steht auch noch ein weiterer Spieler, der in absehbarer Zeit ans Profiteam herangeführt werden soll, in der ersten Elf.

Der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters tritt im sogenannten Champions-League-Weg an, der analog zur Königsklasse der Profis dieselben Gruppengegner bringt. Die Bayern-Jugend trifft also auf dieselben Gegner wie die Profimannschaft – angefangen mit Dinamo Zagreb.

Die Münchner U19 hat sich zu Saisonbeginn in Topform präsentiert. Mit sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen und einer starken Offensivleistung (18 Tore) geht der Bayern-Nachwuchs als Favorit in die Partie. Trainer Gaydarov kann auf ein eingespieltes Team setzen, muss aber auf einige verletzte Spieler verzichten, darunter Max Mergner und Can Paylan.

UEFA Youth League: Kostenlose Live-Übertragung im Internet

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen, der Streamingdienst bietet die Partie ab 16:00 Uhr im Livestream an. Wer kein DAZN-Abo besitzt, kann die Begegnung auch kostenlos auf uefa.tv verfolgen, wo ebenfalls ein Livestream bereitgestellt wird. Für den Zugriff auf uefa.tv ist lediglich eine kostenlose Registrierung notwendig.

Die UEFA Youth League wird in dieser Saison erstmals im neuen Ligamodus ausgetragen. Die Junioren der Vereine, die auch in der Champions League der Profis vertreten sind, treten im Champions-League-Weg an. Die besten 22 Mannschaften aus der Ligaphase erreichen das Sechzehntelfinale. Für die Bayern ist der Auftakt gegen Zagreb daher ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die nächste Runde.

UEFA Youth League: U19 des FC Bayern hat hohe Ziele

Die U19 von Dinamo Zagreb geht mit drei Siegen aus fünf Ligaspielen in das Duell mit den Bayern. In der vergangenen Youth League-Saison schied der Nachwuchs des kroatischen Vereins in der zweiten Runde des Meisterwegs gegen den FC Basel aus.

Dennoch ist Dinamo Zagreb ein starkes Team, das sich in der Vergangenheit immer wieder als ernstzunehmender Gegner erwiesen hat. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Youth League im Jahr 2020 setzte sich Zagreb im Elfmeterschießen durch und zog ins Viertelfinale ein.