Wirtz zaubert - und führt Bayer zu einem Rekordstart

Florian Wirtz legt einen Traumeinstand in der Königsklasse hin und feiert mit Bayer Leverkusen einen historischen Auftaktsieg in Rotterdam.

Florian Wirtz legt einen Traumeinstand in der Königsklasse hin und feiert mit Bayer Leverkusen einen historischen Auftaktsieg in Rotterdam.

Wirtz zeigte sich unbeeindruckt von der Atmosphäre im berühmt-berüchtigten Hexenkessel "De Kuip", er sprühte vor Spielfreude - und lieferte mit seinem Doppelpack (5./36.) eine perfekte Premiere in der Königsklasse. Als erster deutscher Profi erzielte der Offensivstar bei seinem Einstand in der Champions League zwei Treffer.

Wirtz feiert Traumdebüt in der Champions League

Vor allem für Wirtz war es eine ganz besondere Partie. Bei Bayers bislang letzter Champions-League-Teilnahme 2022/23 hatte er aufgrund eines Kreuzbandrisses pausieren müssen. Nun feierte der Nationalspieler endlich sein Debüt - mit großen Zielen. Er wolle zeigen, hatte er im Vorfeld angekündigt, "was ich draufhabe und schauen, was ich in der Champions League reißen kann".