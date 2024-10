Champions League: Leverkusen - Mailand heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 01.10.2024 • 17:30 Uhr Für Bayer Leverkusen geht es am Dienstag in der neue Champions League mit dem 2. Spieltag weiter. Der Deutsche Meister trifft zuhause auf den AC Mailand. So können Sie Leverkusen gegen Milan live im TV und Stream verfolgen.

Für Bayer Leverkusen steht am Dienstag, den 1. Oktober, der 2. Spieltag der neugeschaffenen Champions League auf dem Programm. Der Deutsche Meister bekommt es nach dem lockeren 4:0-Auswärtssieg bei Feyenoord Rotterdam mit dem AC Mailand zu tun. Anstoß gegen den Spitzenklub aus der italienischen Serie A ist am Dienstag in Leverkusen um 21.00 Uhr (LIVETICKER).

Champions-League: Bayer Leverkusen - AC Mailand heute live verfolgen:

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Besser hätte das Team von Xabi Alonso nicht in die Champions-League-Saison starten können. Beim 4:0 in Rotterdam spielte Bayer groß auf und legte einen historischen Traumstart hin. Vor allem Zauberfuß Florian Wirtz spielte bei seinem ersten Auftritt auf Europas wichtigster Fußballbühne groß auf.

Wirtz lieferte mit seinem Doppelpack (5./36.) eine perfekte Premiere in der Königsklasse. Als erster deutscher Profi erzielte der Offensivstar bei seinem Einstand in der Champions League zwei Treffer.

Bayer Leverkusen - AC Mailand : Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen : Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo - Terrier, Boniface, Wirtz

Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo - Fofana, Reijnders - Pulisic, Morata, Rafael Leao - Abraham

Bundesliga: Bayer mauert sich zum Remis beim FC Bayern

Im mit Spannung erwarteten Topspiel der Bundesliga zwischen Rekordmeister Bayern München und Meister Bayer Leverkusen erkämpfte sich das Alonso-Team mit einer strikten Defensive-Taktik ein 1:1. Robert Andrich hatte Bayer mit einem Flachschuss in Führung gebracht. Bayerns Juwel Aleksandar Pavlovic hatte in der 39. Minute per Traumtor ausgeglichen.

Trainer Xabi Alonso erwartet von Bayer Leverkusen in der Champions League wieder mehr Offensivpower und Spielfreude. „Wir kennen unseren Stil“, sagte der Spanier und ergänzte mit Blick auf die Mauertaktik des Double-Gewinners gegen Bayern München (1:1): Im anstehenden Duell mit der AC Mailand rechne er am Dienstag (21.00 Uhr) „nicht mit einem solchen Spiel in unserem Stadion“.