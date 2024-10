Champions League: Franzosen lästern über Bayern-Stars

Der FC Bayern geht in der Champions League beim FC Barcelona unter. Auch die Franzosen im Dress der Bayern bleiben dabei ein Schatten ihrer selbst. In Frankreich geht man mit ihnen deshalb hart ins Gericht.

Das Wiedersehen des FC Bayern mit Ex-Trainer Hansi Flick geriet am Mittwochabend zum Debakel . Mit 1:4 ging der deutsche Rekordmeister in der Champions League beim FC Barcelona unter.

Von Anfang an waren die Bayern, die bereits nach nicht einmal einer Minute in Rückstand gerieten, beinahe das gesamte Spiel gegen die Katalanen in sämtlichen Bereichen unterlegen. Das entging auch der französischen Presse nicht, die angesichts mehrerer Franzosen im Dress des FC Bayern ein besonderes Augenmerk auf die Spiele der Münchner hat.