VfB Stuttgart - Sparta Prag heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Champions League

In der Champions League steht für den VfB Stuttgart das zweite Spiele der Saison auf dem Programm. Nach der Auftakt-Niederlage gegen Real Madrid empfängt der VfB den tschechischen Klub Sparta Prag. So können Sie das Spiel des VfB gegen Sparta live im TV und Stream verfolgen.

Nach der unglücklichen 1:3-Niederlage zum Auftakt der Champions League bei Real Madrid steht für den VfB Stuttgart am 2. Spieltag das nächste Spiel auf dem Programm . Der Bundesligist empfängt am Dienstag, 1. Oktober, den tschechischen Klub Sparta Prag. Anstoß ist bereits um 18.45 Uhr in Stuttgart ( LIVETICKER ).

Champions League: VfB Stuttgart - Sparta Prag LIVE im TV & Steam

Zum Auftakt kassierte das Team von Coach Sebastian Hoeneß eine bittere 1:3-Niederlage bei den Königlichen . Der VfB, der nach 14 Jahren erstmals wieder in der Champions League auftrat, hielt lange gut mit. Erst zwei späte Tore von Antonio Rüdiger und Endrick brachten die Stuttgarter auf die Verliererstraße. Prag hatte sein Auftaktspiel in der Königsklasse gegen den FC Salzburg deutlich mit 3:0 gewinnen können.

Am 23. Februar 2010 hatte der VfB zuletzt ein Heimspiel in der Königsklasse ausgetragen, damals gab es im Achtelfinal-Hinspiel ein 1:1 gegen den FC Barcelona. „Die Vorfreude ist brutal“, betonte auch Kapitän Atakan Karazor: „Das ist eine sehr, sehr große Sache für uns, aber auch für die Fans.“

Voraussichtliche Aufstellungen: VfB - Sparta Prag

Stuttgart mit Rot-Ärger in der Bundesliga

In der Bundesliga kam der Vizemeister am 5. Spieltag beim VfL Wolfsburg nicht über ein 2:2 hinaus. Für den Aufreger des Spiels sorgte Schiedsrichter Jablonski. Dieser hatte VfB-Profi Atakan Karazor in der 63. Minute irrtümlich vom Platz gestellt und sich so den Zorn der Schwaben zugezogen.