"Sieht nicht gut aus" - Sorgen um Bayer-Star

Massadio Haidara grätschte in der 79. Minute von hinten rustikal in Adli hinein, wobei das Fußgelenk des Marokkaners zwischen den Beinen seines Gegenspielers eingeklemmt wurde. Bereits im Fallen waren die Schmerzen von Adli erkennbar, der unmittelbar andeutete, nicht mehr weiterspielen zu können.

Alonso besorgt: „Die schlechte Nachricht heute“

Adli zählte in dieser Saison zu den Edeljokern von Alonso. Wettbewerbsübergreifen stand der 24-Jährige in dieser Saison fünfmal in der Startelf, kam jedoch in jedem Pflichtspiel zum Einsatz. In 126 Spielen für Leverkusen war er bisher an 43 Treffern direkt beteiligt.