Beim Bayern-Gegner geht die Angst um - Sturheit trotz großem Problem

Am vergangenen Donnerstag trauten die Spieler von Paris Saint-Germain ihren Augen kaum. Der ungewöhnliche Grund: Heftige Schneefälle bei der Einweihung des neuen Campus in Poissy (im Westen von Paris) machten Luis Enrique taktisches Training unmöglich.

Fast genauso überraschend wie der heftige Wintereinbruch: Achraf Hakimi und seine Kollegen hatten bei einer intensiven Schneeball-Schlacht trotzdem mächtig Spaß: Zu einem Zeitpunkt, an dem beim französischen Meister die Angst umgeht.

Auch wenn PSG die Ligue1 erneut arg dominiert, ist der Druck in der Champions League vor dem Gastspiel in der Allianz-Arena so groß wie nie, seit QSI (Qatar Sports Investment) im Mai 2011 den Hauptstadt-Klub übernahm.