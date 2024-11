Champions League: Darum bleibt beim BVB-Spiel eine Tribüne leer

Borussia Dortmund gastiert am Mittwoch in der Champions League bei Dinamo Zagreb. Schauplatz ist das marode Maksimir-Stadion.

Größer könnten die Gegensätze kaum sein: Am Samstag feierte der BVB vor über 81.000 Zuschauern im heimischen Signal-Iduna-Park eine 4:0-Gala gegen den SC Freiburg , im maroden Maksimir-Stadion in Zagreb werden es am Mittwoch beim Champions-League -Spiel gegen Dinamo ( 21 Uhr im LIVETICKER ) nur etwa 25.000 bis 28.000 Fans auf den Rängen sein.

Maksimir? „Glaube nicht, dass die Jungs das schocken wird"

Ungewöhnlich ist der Anblick dieses Stadion-Unikats allemal. „Für mich war es einfach komplett anders im Vergleich zu den Stadien in Deutschland“, räumte Felix Nmecha ein. „Aber der Platz ist gut. In der Kabine war ich noch nicht. Aber es sieht gut aus.“

Außerhalb des heimischen Wohnzimmers taten sich die Schwarzgelben in der laufenden Saison bekanntlich schwer. In der Bundesliga gewann der BVB zwar jedes Heimspiel, holte in fünf Partien in der Fremde aber nur ein mageres Pünktchen. In der Champions League gelang zum Auftakt immerhin ein 3:0-Auswärtssieg in Brügge, bei Real Madrid setzte es dann jedoch eine empfindliche 2:5-Klatsche.