Champions League: Youngster-Ansage geht nach hinten los

Vor dem Spiel gegen Barcelona hatte der 17-jährige Andrija Maksimovic von Roter Stern Belgrad für Aufsehen gesorgt. Besser als Wunderkind Lamine Yamal wollte er im direkten Aufeinandertreffen sein, so hatte es der selbstbewusste Nationalspieler Serbiens am Tag vor dem Spiel angekündigt.

„Morgen werde ich zeigen, dass ich besser bin als er“

Auch die as ging nach der Partie auf den talentierten Serben ein, der in der 72. Minute vom Platz ging: „Maksimovic, der verwegene 17-Jährige, der beweisen wollte, dass er besser war als Lamine Yamal: In Anbetracht des Spiels schien er das gar nicht zu sein und wurde schließlich ausgewechselt“, schrieb die Zeitung im Anschluss an die Partie.