Champions League: Premiere für zwei Bayern-Youngster

SPORT1 11.12.2024 • 08:41 Uhr Zwei Talente des FC Bayern erleben beim Sieg gegen Schachtar Donezk in der Champions League besondere Momente.

Premiere in der Königsklasse! Die beiden Youngster Adam Aznou und Arijon Ibrahimovic haben beim 5:1-Sieg des FC Bayern gegen Schachtar Donezk ihr Debüt in der Champions League gefeiert.

Trainer Vincent Kompany schenkte den beiden Talenten in der Schlussphase die ersten Minuten auf großer europäischer Bühne. Aznou kam in der 88. Minute für Torschütze Konrad Laimer ins Spiel, Ibrahimovic ersetzte den ebenfalls erfolgreichen Thomas Müller.

Aznou feiert im November langersehntes Debüt

Der 18-jährige Aznou gilt als großes Versprechen für die Zukunft, stand in dieser Saison schon häufiger im Profikader, ehe er Anfang November gegen Union Berlin (3:0) sein Bundesligadebüt feierte.

„Er hat ein extrem großes Talent“, sagte Sportvorstand Max Eberl damals über den Defensivspieler, der im September für die marokkanische A-Nationalmannschaft debütierte. „Er verfügt über ein unglaublich großes Potenzial und deswegen sind wir froh, dass er jetzt auch im Profibereich angekommen ist.“

Aznou wurde zunächst beim FC Barcelona ausgebildet und wechselte 2022 aus der berühmten Nachwuchsakademie La Masia in die Jugend des FC Bayern. Im Oktober berichtete der kicker, dass Aznous Ex-Verein FC Barcelona dem Youngster bereits nachtrauere.

In der Youth League führte Aznou die Bayern-Youngster in fünf Spielen als Kapitän aufs Feld, mit je zwei Toren und zwei Assists machte er dabei von sich reden.

Ibrahimovic, der einen Tag nach seiner CL-Premiere seinen 19. Geburtstag feierte, debütierte in der Bundesliga bereits im Februar 2023 unter Kompanys Vor-Vorgänger Julian Nagelsmann. Am vergangenen Samstag beim 4:2-Sieg gegen Heidenheim kam der gebürtige Nürnberger zu seinem zweiten Liga-Kurzeinsatz. Zudem wurde der Offensivspieler beim Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05 (4:0) in der Schlussphase eingewechselt.

Verletzung bremst Ibrahimovic nach Italien-Rückkehr aus

In der vergangenen Saison spielte Ibrahimovic auf Leihbasis für Frosinone Calcio in der Serie A. Nach einem Tor und einer Vorlage beim 2:1-Sieg gegen Empoli Anfang November kam er zwischenzeitlich regelmäßig zum Einsatz, in der zweiten Saisonhälfte kam Ibrahimovic beim späteren Absteiger dann allerdings nur noch sporadisch zum Zug.

