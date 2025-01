Bayern bangt um Neuer! Muss jetzt ein Debütant ins Tor?

Bekommt der FC Bayern jetzt ein echtes Torwart-Problem? Stammkeeper Manuel Neuer verpasste am Dienstag das Mannschaftstraining der Münchner.

Muss ein Debütant ins Bayern-Tor?

Doch was passiert, wenn Neuer doch ausfallen sollte? Die Nummer zwei, Daniel Peretz, fällt noch verletzt aus, Sven Ulreich ist wegen seiner Roten Karten gegen Feyenoord gesperrt - und der gerade erst verpflichtete Jonas Urbig noch nicht für die Champions League spielberechtigt.

Im Fall der Fälle müsste dann wohl Max Schmitt zwischen die Pfosten. Der 19-Jährige, Stammtorhüter der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, saß bereits in fünf der bisherigen sieben Spielen in der Champions League auf der Bank der Münchner. Einen Profi-Einsatz hat er allerdings noch nicht vorzuweisen.