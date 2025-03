Champions League: Entging Harry Kane einer Roten Karte?

Harry Kane trifft doppelt gegen Bayer Leverkusen. Doch hätte der Bayern-Torjäger in der ersten Halbzeit vom Platz fliegen müssen?

Mit seinem Doppelpack hatte Harry Kane maßgeblichen Anteil am deutlichen 3:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen - doch hätte der Torjäger bei seinem zweiten Treffer gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen?

Darüber spekulieren zumindest englische Medien. „Harry Kane entging einer möglichen Roten Karte“, schrieb die Sun nach der Partie. Doch was genau war passiert?

In der 37. Minute kochten in der Allianz Arena die Emotionen über. Florian Wirtz war nach einem Zusammenprall mit Mitspieler Amine Adli in der Münchener Hälfte liegen geblieben, während der Gegenangriff der Bayern rollte.