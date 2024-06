Die Szene, die das Leben von David Beckham veränderte

Das rechte Bein von David Beckham zuckte nur leicht nach oben und traf seinen Gegenspieler Diego Simeone an der Kniekehle, doch die Folgen der Aktion am 30. Juni 1998 waren gravierend. Insbesondere für den angehenden englischen Superstar.

Simeone fiel ebenfalls hin, stützte sich aber einen Tick zu lang mit seiner Hand auf Beckhams Rücken ab. Diese Provokation führte zu Beckhams Reaktion: Nachdem Simeone wieder aufgestanden war und zurücktrabte, fuhr der noch immer am Boden liegende Beckham sein Bein aus, Simeone stürzte. Und Schiedsrichter Kim Milton Nielsen zückte sofort Rot. „Der Schiedsrichter ist in meine Falle getappt“, sagte der heutige Coach von Atlético Madrid später einmal.

Beckham wird nach WM-Aus zum Buhmann

Beckham stapfte nach seinem Platzverweis gefrustet vom Feld. Es war die 47. Minute, es stand bereits 2:2. Weitere Tore fielen auch in der Verlängerung nicht. Im Elfmeterschießen scheiterten David Batty und Paul Ince an Argentiniens Keeper Carlos Roa. Englands Aus war besiegelt. Und der Buhmann schnell gefunden: Beckham!

Nach dem Aus bei der WM in Frankreich begann für den damals 23 Jahre alten Mittelfeldstar in der englischen Heimat ein Spießrutenlauf.

Bewaffnete Sicherheitskräfte müssen Beckham schützen

Beckhams Familie erhob in der Doku rückblickend schwere Vorwürfe gegen den damaligen englischen Nationaltrainer. „Glenn Hoddle hat nicht versucht, David in Schutz zu nehmen. Und wie alt war David, 23? Mit 23 ist man noch ein Kind. Und Glenn Hoddle war ein Mann“, sagte seine Frau Victoria Beckham.

Beckhams Mutter kritisiert Coach Hoddle

Der Platzverweis verfolgte „Becks“ lange. „Ich weiß noch, wie mein Großvater mich anrief und sagte: ‚David, es klopfen Leute an meine Tür, die sagen, dass du das ganze Land und deine Familie im Stich gelassen hast‘“, sagte Beckham im vergangenen Jahr bei The Athletic .

Als Jungstar galt Beckham bei der WM 1998 als großer Hoffnungsträger der Three Lions. Doch nach den früh geplatzten Träumen ließen eine ganze Nation ihren Frust an Beckham aus.

„Ich konnte nicht durch London fahren. Ich konnte in London nicht spazieren gehen. Ich konnte nicht in Restaurants gehen. Ich konnte nicht in Bars gehen. Selbst meine Freunde wollten nicht mit mir ausgehen“, berichtete Beckham. „Wenn ich an einer Ampel anhielt, schlugen die Leute gegen mein Auto oder spuckten es an.“