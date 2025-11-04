Mats Hummels plaudert erstaunliches Transfer-Geheimnis aus!

Julius Schamburg 04.11.2025 • 20:55 Uhr Mats Hummels stand kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Vor dem CL-Kracher gegen den FC Bayern verrät der ehemalige Profi, woran das Projekt scheiterte.

Brisante Enthüllung um Mats Hummels: Vor dem Champions-League-Kracher zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München (LIVETICKER) kam ans Licht, dass der ehemalige BVB-Profi im Sommer 2024 kurz vor einem Wechsel zu PSG stand.

Prime-Moderatorin Cayana Freeman erzählte im Vorlauf, dass Hummels bei den Kollegen am Frühstückstisch ausgeplaudert habe, dass er einmal „fast bei PSG gelandet“ wäre.

Wie Hummels fast bei PSG gelandet wäre

„Ich muss natürlich jetzt aufpassen, was ich am Frühstückstisch so erzähle. Das findet jetzt mittlerweile den Weg in die Sendung“, erwiderte Hummels zunächst.

Tatsächlich habe es im Anschluss an sein legendäres Kopfballtor gegen PSG für den BVB Gespräche mit dem Pariser Hauptstadtklub gegeben. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League 2024 avancierte Hummels beim 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain zum Matchwinner und führte die Schwarz-Gelben damit ins Finale.

Hummels: „Es gab Interesse von beiden Seiten“

„Im Sommer 2024, als ich vertragslos war, gab es gegen Ende der Transferperiode Gespräche. Es gab Interesse von beiden Seiten, auch von mir, da muss ich gar nicht drum herumreden“, erklärte der ehemalige Nationalspieler.

Zu einem Wechsel sei es aber nicht gekommen, weil „sich eine Personalie im Kader (von PSG, Anm. d. Red.) noch hätte verändern müssen, die sich dann nicht mehr verändert hat. Dann wäre es trotzdem fast noch passiert. Aber schlussendlich bin ich dann eben nicht hier gelandet“, führte Hummels aus.