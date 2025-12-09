Champions League: Salah zu Bayern? "Würde keinen Sinn ergeben"

Niklas Senger 09.12.2025 • 19:15 Uhr Könnte es Mohamed Salah im Winter möglicherweise zum FC Bayern ziehen? TV-Experte Sami Khedira und FCB-Sportvorstand Max Eberl haben eine klare Meinung zur Situation des Weltstars.

Mohamed Salah und der FC Liverpool: Eine jahrelange Erfolgsgeschichte droht mit einem großen Knall zu enden. Nachdem der Ägypter den Klub und auch Trainer Arne Slot öffentlich kritisiert hatte, fehlt er am Dienstag sogar ganz im Kader des englischen Meisters.

Aufgrund des anhaltenden „Bürgerkriegs“ in Liverpool wird nun bereits über einen möglichen Wechsel im Winter spekuliert. Könnte dies auch eine Chance für den FC Bayern München sein? TV-Experte Sami Khedira und FCB-Sportvorstand Max Eberl äußerten eine klare Meinung, als sie im Vorlauf des Bayern-Spiels gegen Sporting Lissabon (LIVETICKER) von DAZN-Moderatorin Laura Wontorra darauf angesprochen wurden.

„Max und sein Team sondieren ja immer den Markt“, meinte Khedira bei DAZN, verwies jedoch auch auf die Kaderbesetzung der Bayern: „Das ist eine sehr homogene Mannschaft, es ist Hunger da, es ist ein totaler Teamgeist da. Und du hast Kane, Serge, Olise, Luis Díaz, Jackson und Musiala, der zurückkommt.“

Kein Platz für Salah - wegen Bayern-Juwel Karl

In diesem Gefüge sieht der Weltmeister von 2014 keinen Platz für einen Star-Spieler wie Salah - besonders aufgrund der Situation von Juwel Lennart Karl.

„Wir beschweren uns ja immer darüber: Junge Spieler bekommen keine Chance. Wenn du jetzt noch mal einen Top-Star holst, der spielen will und nicht ganz billig ist - dann passt es einfach nicht. Das ist definitiv kein Match“, erklärte Khedira.

Dieser Einschätzung stimmte auch Eberl nahezu uneingeschränkt zu. „Wir haben mit Lennart Karl ein herausragendes Talent. Und ihm jetzt jemanden davorzusetzen, würde keinen Sinn ergeben.“

Insgesamt habe der FCB-Boss zwar die Aussagen von Salah vernommen, die gesamte Situation jedoch „nicht in der Tiefe verfolgt“. Dennoch stellte Eberl fest: „Ich glaube, dass Salah und Liverpool eine fantastische Reise – soll ich jetzt in der Vergangenheitsform sprechen? – hatten. Wie es weitergeht, ist Gott sei Dank nicht mein Problem."