Champions League heute: Eindhoven - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 28.01.2026 • 18:00 Uhr Die PSV Eindhoven empfängt heute am letzten Gruppenspieltag der Champions League den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Philips Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Letztes Gruppenspiel für den FC Bayern München in der Champions League: bei der PSV Eindhoven geht es um einen der Spitzenplätze im Philips Stadion (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Peter Bosz steht bei den Niederländern an der Seitenlinie, während Vincent Kompany den bereits fürs Achtelfinale qualifizierten deutschen Rekordmeister betreut. Geleitet wird die Partie von João Pinheiro.

Warum das Spiel für den FC Bayern noch wichtig ist

Trotz des bereits sicheren Tickets fürs Achtelfinale ist die Begegnung für den FC Bayern von großer Bedeutung für den weiteren Verlauf der K.o.-Runde.

Mit einem Punkt würde der deutsche Rekordmeister Platz zwei sichern. Damit hätten die Bayern bis zu einem möglichen Halbfinale im Rückspiel Heimrecht und würden Topfavorit FC Arsenal aus dem Weg gehen. Platz vier und damit das Rückspiel-Heimrecht bis ins Viertelfinale ist schon sicher.

Die Statistik spricht klar für die Bayern: In acht Europapokalduellen gab es sechs Münchner Siege, ein Remis und nur einen PSV-Erfolg (2:1 im Oktober 1999). Allerdings gewann der FCB in seiner Champions-League-Historie erst eines von sieben Gastspielen auf niederländischem Boden (drei Unentschieden, drei Niederlagen) und blieb dabei nie ohne Gegentor.

Treffer sind beinahe garantiert: In allen letzten 22 Heimspielen der PSV fiel mindestens ein Tor vor der Pause, und in den vergangenen elf Heimauftritten der Niederländer klingelte es stets sowohl in Halbzeit eins als auch zwei. Auch der FCB reist mit beeindruckender Auswärtsbilanz an – in den vergangenen 18 Königsklassen-Auswärtsspielen der Münchner fielen jeweils mindestens drei Tore.

86 Prozent ihrer CL-Begegnungen endeten in dieser Saison mit einer geraden Gesamtzahl an Treffern, viermal sogar exakt mit vier Toren. Die PSV erzielte in sieben Heimspielen in Folge das erste Tor, während Bayern seine letzten fünf Auswärtsaufgaben allesamt siegreich gestaltete.

Wanner trifft auf Ex-Klub FC Bayern

Für Paul Wanner wird der Abend besonders: Der 20-Jährige, inzwischen Stammspieler unter Bosz, trifft erstmals auf seinen Ex-Verein. Seine noch offene Entscheidung zwischen DFB und ÖFB sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit.

Auf Münchner Seite jagt Harry Kane weiter Klublegenden: Seit seinem Wechsel 2023 traf er 26-mal in der Champions League und liegt damit bereits auf Rang drei der ewigen FCB-Liste hinter Robert Lewandowski und Thomas Müller.

Talent Lennart Karl (17) steht vor seinem sechsten Königsklassen-Einsatz und könnte zu Julian Draxler (6) sowie Youssoufa Moukoko (8) aufschließen.

Inter drückt wegen Perisic dem FC Bayern die Daumen

Abseits des Rasens sorgt ein möglicher Transfer von Ivan Perisic für Gesprächsstoff. Inter Mailand hofft auf eine Rückkehr des Kroaten, doch PSV will den Flügelspieler erst bei einem Ausscheiden aus der Champions League ziehen lassen – ein Münchner Auswärtssieg wäre somit im Sinne der Nerazzurri.

Beim FC Bayern wiederum positionierte sich Sportvorstand Max Eberl zuletzt deutlich gegen eine Bundesliga-Reform und betonte die bestehende Wettbewerbsfähigkeit der Liga trotz aktueller Münchner Dominanz.

