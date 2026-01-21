Champions League: Star des FC Bayern stellt Vereinsrekord auf

Aleksandar Pavlovic hat für den FC Bayern einen neuen Vereinsrekord in der Champions League aufgestellt.
Bayern-Star mit Vereinsrekord
Beim 2:0 (0:0) gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise spielte Pavlovic laut Datenanbieter Opta 150 erfolgreiche Pässe, die meisten eines Bayern-Spielers in der Königsklasse jemals - seit Beginn der detaillierten Datenerfassung (2003/04).
FC Bayern: Pavlovic profitiert von Kimmich
In der SPORT1-Einzelkritik bekam Pavlovic die Note 3. Auf der Doppelsechs profitierte er sichtlich von Joshua Kimmichs Rückkehr.
Der 21-Jährige hatte somit mehr Möglichkeiten, als klassischer Ballverteiler aufzutreten, was sich in den erfolgreichen Pässen auch statistisch bemerkbar machen sollte.
Auch wenn in der ersten Halbzeit oftmals der Platz fehlte, machte Pavlovic seinen Job solide. Am Ende stand dann sogar ein neuer Vereinsrekord in der Königsklasse zu Buche.
Pavlovics Konkurrent Leon Goretzka saß zunächst nur auf der Bank. Er wurde in der Nachspielzeit (90.+2) für Kimmich eingewechselt. Auf der Pressekonferenz hatte sich Pavlovic noch zur Zukunft von Goretzka geäußert.