Champions League>

Champions League: Star des FC Bayern stellt Vereinsrekord auf

Bayern-Star mit Vereinsrekord

Aleksandar Pavlovic fährt mit dem FC Bayern in der Champions League den nächsten Sieg ein. Der 21-Jährige stellt dabei sogar einen neuen Rekord auf.
Aleksandar Pavlovic wird auf die Vertragssituation seines Mittelfeldkollegen Leon Goretzka angesprochen. Der Bayern-Star spricht dabei vor allem über das Verhältnis zu seinem sportlichen Kontrahenten.
Julius Schamburg, Stefan Kumberger
Aleksandar Pavlovic hat für den FC Bayern einen neuen Vereinsrekord in der Champions League aufgestellt.

Beim 2:0 (0:0) gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise spielte Pavlovic laut Datenanbieter Opta 150 erfolgreiche Pässe, die meisten eines Bayern-Spielers in der Königsklasse jemals - seit Beginn der detaillierten Datenerfassung (2003/04).

FC Bayern: Pavlovic profitiert von Kimmich

In der SPORT1-Einzelkritik bekam Pavlovic die Note 3. Auf der Doppelsechs profitierte er sichtlich von Joshua Kimmichs Rückkehr.

Der 21-Jährige hatte somit mehr Möglichkeiten, als klassischer Ballverteiler aufzutreten, was sich in den erfolgreichen Pässen auch statistisch bemerkbar machen sollte.

Auch wenn in der ersten Halbzeit oftmals der Platz fehlte, machte Pavlovic seinen Job solide. Am Ende stand dann sogar ein neuer Vereinsrekord in der Königsklasse zu Buche.

Pavlovics Konkurrent Leon Goretzka saß zunächst nur auf der Bank. Er wurde in der Nachspielzeit (90.+2) für Kimmich eingewechselt. Auf der Pressekonferenz hatte sich Pavlovic noch zur Zukunft von Goretzka geäußert.

