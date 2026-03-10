Champions League heute live: Bergamo - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 10.03.2026 • 18:00 Uhr Atalanta Bergamo empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der New Balance Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute schreibt die New Balance Arena in Bergamo europäische Premiere: Erstmals treffen Atalanta Bergamo und der FC Bayern München in einem Pflichtspiel aufeinander – und das gleich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Die Münchner reisen mit wettbewerbsübergreifend sechs Siegen in Serie an und haben in dieser Saison erst eine einzige Partie in der Champions League verloren, während Atalanta nach dem 4:1 gegen Borussia Dortmund erstmals seit Februar 2020 wieder einen Erfolg in einem K.-o.-Spiel in der Königsklasse feierte.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie Atalanta - FC Bayern

TV : -

: - Livestream : Prime Video

: Prime Video Liveticker: SPORT1

Die Lombarden brauchten am Wochenende in der Serie A viel Moral, um gegen Udinese nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 zu retten – beide Treffer erzielte Gianluca Scamacca, der damit auch vor dem Duell mit den Bayern seine Treffsicherheit unterstrich.

Der Nationalstürmer traf in drei der letzten vier Partien im eigenen Stadion, in allen jüngsten sieben Heimspielen der „Dea“ fielen mindestens drei Treffer. Mit Charles De Ketelaere in der Startelf kommt Atalanta im Schnitt auf 1,57 Tore aus dem Spiel heraus – ohne den Belgier waren es lediglich 0,67. Palladino setzt erneut auf das variable Offensivspiel, weiß aber um die eigene Anfälligkeit: In neun K.-o.-Auftritten der Champions League blieb Bergamo noch ohne Weiße Weste.

Personalsorgen und Bestwerte beim FC Bayern

Die Bayern reisen trotz des 4:1-Kantersiegs gegen Mönchengladbach mit gemischten Gefühlen an. Kapitän Manuel Neuer laboriert nach seinem Comeback an einem erneuten Faserriss in der Wade, Ersatzmann Jonas Urbig steht bereit. Harry Kane und Alphonso Davies stehen wieder zur Verfügung.

In der Bundesliga untermauerte der Rekordmeister dennoch seine Spitzenposition, Luis Díaz und Jamal Musiala trafen, Nicolas Jackson vertrat Kane im Sturmzentrum erfolgreich. Dass die Spieler öffentlich von Kompanys klaren Plänen und dem familiären Zusammenhalt schwärmen, unterstreicht die aktuell stabile Verfassung des FCB.

Zahlen sprechen für torreiche 90 Minuten

Mindestens drei Treffer fielen in jedem der letzten 20 Auswärtsspiele der Münchner, vier der acht Königsklassen-Auftritte endeten sogar mit exakt vier Toren. In 75 Prozent ihrer bisherigen Partien gab es eine gerade Toranzahl, zudem wurde in den vergangenen sieben Champions-League-Spielen der Bayern stets ein Elfmeter verhängt. Atalanta wiederum erlebte in den letzten fünf Pflichtspielen jeweils torreiche zweite Halbzeiten und hat in allen neun jüngsten Heimspielen schon vor der Pause getroffen. Bayerns Mittelfeldmotoren Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic führen die Statistik bei linienbrechenden Pässen (je 102) in dieser Champions-League-Saison an, während Bergamo in der K.-o.-Phase im Schnitt zwei Gegentore pro Partie zulässt – ein Spannungsfeld, das den Schlagabtausch in der New Balance Arena prägen dürfte.

