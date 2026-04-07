Champions League heute: FC Bayern bei Real LIVE im TV, Stream & Liveticker - Viertelfinal-Kracher in Madrid

SPORT1 07.04.2026 • 18:00 Uhr Real Madrid empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Estadio Bernabéu. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am heutigen Dienstag im Estadio Bernabéu der Anpfiff ertönt, schreiben Real Madrid und der FC Bayern München ein weiteres Kapitel ihrer epischen Champions-League-Geschichte (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Zum bereits 29. Mal treffen die beiden europäischen Giganten im wichtigsten Vereinswettbewerb aufeinander – so oft wie keine andere Paarung. 26 dieser Kräftemessen fanden in der K.o.-Phase statt, was den Stellenwert des Klassikers unterstreicht.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie heute Real – FC Bayern

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Reals Offensivpower mit Mbappé und Vinícius

Reals neuer Cheftrainer Álvaro Arbeloa hat bislang eine makellose K.o.-Bilanz als Coach in der Champions League vorzuweisen: Vier Spiele, vier Siege – schafft er heute den historischen fünften Erfolg in Serie, reiht er sich in eine exklusive Liste um Hansi Flick und Luis Enrique ein.

Dabei kann er in der Königsklasse auf einen Angriff bauen, in dem Kylian Mbappé mit 13 Treffern in neun Einsätzen alle 56 Minuten zuschlägt – nur Erling Haaland war 2019/20 noch effizienter. Neben dem Torjäger sorgt Vinícius Júnior mit 133 Tiefenläufen – 20 allein im Viertelfinal-Einzug gegen Manchester City – für permanenten Druck.

TV-Experte Lothar Matthäus kritisierte den Brasilianer jüngst zwar als „Profi mit Hang zur Provokation“, doch sportlich bleibt Vinícius für die Bayern-Abwehr wohl die größte Herausforderung.

CL: Kompanys Bayern als Torfabrik

Bayerns Chefcoach Vincent Kompany reist mit der treffsichersten Offensive seiner noch jungen Münchner Ära nach Madrid: 32 Tore in zehn Champions-League-Partien bedeuten im Schnitt 3,2 Treffer und liegen nur knapp unter dem vereinseigenen Rekord. Harry Kane führt mit bislang zehn Saisontoren die interne Wertung an und ist seit seinem Wechsel Bayerns erfolgreichster Königsklassen-Schütze (29 Treffer in 34 Spielen).

Im Mittelfeld dirigiert Aleksandar Pavlovic das Spiel – keiner der 182 CL-Akteure mit mindestens 50 Vorwärtspässen unter Druck weist eine bessere Erfolgsquote auf als der 21-Jährige (84,9 Prozent). Frischen Schwung verspricht zudem Youngster Tom Bischof, der sich in Freiburg mit einem späten Doppelpack für weitere Einsatzminuten aufdrängte, nachdem Kompany ihm bereits 33-mal das Vertrauen schenkte.

Die Ausgangslage vor dem Viertelfinal-Hinspiel

Trotz ihrer beeindruckenden Torquote reisen die Münchner mit einer Hypothek an: In den letzten neun Pflichtspielen gegen Real blieben sie sieg- und fünfmal sogar punktlos – eine Durststrecke, die nur von der Serie gegen Werder Bremen zwischen 1988 und 1993 übertroffen wird.

Zudem ist der FCB das Team mit den häufigsten Viertelfinal-Pleiten der Königsklasse (zehn), während die Königlichen 17-mal den Sprung ins Halbfinale schafften.

Dennoch ist Bayerns Statistik in diesem Wettbewerb nahezu identisch erfolgreich wie die des Rekordsiegers – ein Beleg für die Qualität beider Traditionsvereine, die heute Abend im Bernabéu erneut auf dem Prüfstand steht.

Wird Real Madrid gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird RMA gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime Video verfolgt werden.

Champions League: Real Madrid gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Real Madrid gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.