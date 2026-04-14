Champions League: "Schock-Start": Liverpool-Coach sorgt für Unverständnis

Felix Kunkel 14.04.2026 • 20:38 Uhr Nach vier Monaten kehrt Alexander Isak in die Startelf des FC Liverpool zurück. Der Rekordzugang soll bei der angepeilten Aufholjagd gegen PSG helfen.

Startelf-Comeback beim FC Liverpool: Alexander Isak wird erstmals seit vier Monaten wieder von Beginn an für die Reds auflaufen. Der Angreifer steht in der ersten Elf von Trainer Arne Slot für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr im LIVETICKER).

Isak hatte sich beim 2:1-Sieg gegen Tottenham im Dezember eine Sprunggelenksverletzung und einen Wadenbeinbruch zugezogen. Beim 0:2 im Hinspiel gegen PSG in der vergangenen Woche feierte er nach Einwechslung bereits seine Rückkehr auf den Rasen. Auch beim 2:0-Sieg in der Premier League gegen den FC Fulham am Samstag wirkte der 26-Jährige für rund 20 Minuten mit.

Liverpool: Auch Wirtz startet gegen PSG

Nun kehrt Isak, der seit seinem Rekord-Wechsel im Sommer 2025 für 145 Millionen Euro von Newcastle United bislang nur 16 Spiele (drei Tore) für die Reds absolvierte, in die Startelf zurück – und das gleich im wichtigen Königsklassen-Duell mit PSG. Liverpool braucht an der Anfield Road eine Aufholjagd, um noch das Halbfinale zu erreichen.

Die englische Presse reagierte entsprechend überrascht: Die Daily Mail sprach sogar von einem „Schock-Start“ – zumal Slot kurz vor dem Spiel bereits überraschend offen klarstellte, dass Isak nicht „viel mehr als 45 Minuten“ spielen kann.

Diese Offenlegung sorgte bei Liverpool-Legende Robbie Fowler für große Verwunderung: „Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Er hat sich geoutet und die Taktik mehr oder weniger sofort verraten“, polterte der Ex-Stürmer bei Prime Video. Ein früher Wechsel würde schließlich zu einer „Änderung in der Taktik, der Aufstellung oder der Dynamik“ führen. „Das ergibt für mich keinen Sinn.“

Neben dem früheren BVB-Profi setzt Slot in der Offensive auf Hugo Ekitiké. Auch Florian Wirtz darf von Beginn an ran, während Mohamed Salah erneut nur auf der Bank Platz nimmt.

Derweil vertraut PSG-Coach Luis Enrique derselben Elf wie im Hinspiel.

Liverpool – PSG: Die Aufstellungen

FC Liverpool: Mamardashvili – Frimpong, van Dijk, Konaté, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké, Isak