Liverpool: Wird es Salahs letzter großer Ritt?

Niklas Senger 14.04.2026 • 14:50 Uhr Mohamed Salah will mit dem FC Liverpool auch in den kommenden Wochen in der Champions League spielen. Genau wie Andrew Robertson gilt es, ein frühzeitiges Ende zu vermeiden und eine Aufholjagd zu starten. Doch möglicherweise ist es für das Duo das letzte große Spiel beim LFC.

Am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) steht der FC Liverpool gehörig unter Druck. Im Viertelfinale der Champions League laufen die Reds einem 0:2-Rückstand gegen Paris Saint-Germain aus dem Hinspiel hinterher.

Während es für den Klub in einer sonst weitestgehend enttäuschenden Saison darum geht, die letzte Titelchance zu wahren, hat das Spiel vor allem für zwei Liverpool-Ikonen Endspielcharakter.

Bereits Ende März gab Mohamed Salah bekannt, dass er den LFC am Ende der Saison nach neun gemeinsamen Jahren verlassen wird. Der „Egyptian King“ hatte bei den Reds erst vergangenes Jahr einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und blickt auf eine von Erfolgen gespickte Zeit zurück.

Zögern Salah und Roberston den ersten Liverpool-Abschied hinaus?

256 Tore in 437 Pflichtspielen, zwei englische Meisterschaften und natürlich auch der Champions-League-Sieg 2018/19 stehen in Salahs Vita bei Liverpool. Sollte die Aufholjagd gegen PSG jedoch erfolglos bleiben, wird der 33-Jährige am Dienstag wohl das letzte Mal für die Reds in der Königsklasse auflaufen. Je nachdem, wo es danach für Salah hingeht (Saudi-Arabien?), könnte es zudem auch sein letztes Spiel in der Champions League sein.

Gleiches gilt auch für Linksverteidiger Andrew Robertson, der nur wenige Wochen nach Salah ebenfalls seinen bevorstehenden Abgang verkündete. Der Schotte war wie Salah vor neun Jahren zur damaligen Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gekommen.

Beide dürfen im Rückspiel gegen PSG hochmotiviert sein, um ihre Champions-League-Reise an der Anfield Road weiter fortzusetzen. Salah blieb im Hinspiel zwar ohne Einsatz, bewies mit einem Treffer gegen den FC Fulham aber am vergangenen Premier-League-Spieltag seinen Torinstinkt.