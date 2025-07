Frauen-EM: Gwinn meldet sich mit emotionalem Post! "Tut weh - richtig weh"

Frauen-EM: Gwinn mit emotionalem Post

Auch von der Seitenlinie habe sie gespürt, wie sehr sich das Team angestrengt hat. Besonders in den K.o.-Spielen gegen Frankreich und Spanien . „Ein Team, das sich füreinander zerreißt. Das sich nach jedem Rückschlag wieder aufrichtet […] Ich habe gesehen, was es heißt, ein echtes WIR zu leben.“

Auch wenn „wir für all das nicht mit einem Finale belohnt wurden“, ist Gwinn stolz: „Das, was wir als Team aufgebaut haben, ist größer als ein Ergebnis. Das ist das perfekte Fundament für die kommenden Jahre!“

In zwei Jahren steht mit der WM in Brasilien das nächste große Turnier an. Dafür startet die Qualifikation im Februar 2026. Die 26-Jährige hofft, dass all diese positiven Gefühle auch weiterhin bestehen bleiben.