Schal-Streit vor DFB-Pokal-Finale gegen Leipzig: Soziologe Gunter A. Pilz übt deutliche Kritik an SC Freiburg

Pilz: Ich denke, irgendwann wird sich das Ganze ändern. Ich glaube auch, dass Hoffenheim immer noch das größere Feindbild ist, weil man es sehr stark an einer Person (Dietmar Hopp, Anm. d. R.) festmachen kann. Bei Leipzig ist es nur an dem Prinzip des Getränkeherstellers festzumachen. Man muss sich auch klar machen: So wenig verständlich das Agieren von Hopp ist – zum einen, weil er sehr dünnhäutig und auch sehr narzisstisch ist, er will auch Anerkennung finden, wenn er schon so etwas macht - so sehr muss man aber auch anerkennen, dass er nicht nur sehr viel Geld in ein Stadion und die Mannschaft reingesteckt hat, sondern dort auch eine hervorragende Jugendarbeit geleistet wird.