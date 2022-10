DFB-Pokal, 2. Runde: FC Augsburg - FC Bayern, Heidenheim - Union Berlin LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Rekordmeister tritt am Mittwochabend in der 2. Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg an. Oberstes Ziel für das Team von Julian Nagelsmann: das erneute Ausscheiden in Runde zwei zu verhindern. In den vergangenen beiden Jahren scheiterte der Rekordpokalsieger jeweils in der 2. Runde. Ein drittes Mal soll das nicht passieren.